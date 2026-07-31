Stefen Kari ima još godinu dana ugovora sa Golden Stejt Voriorsima. U predstojećoj sezoni će biti najplaćeniji igrač NBA lige jer će mu ugovor biti vredan preko 62 miliona dolara.

Nije problem ni što je Kari već u poznim igračkim godinama, sezonu će završiti sa navršenih 39 godina, a nije problem ni što „ratnici“ nisu u konkurenciji da budu na vrhu Zapada.

Golden Stejt poštuje svoju legendu, igrača koji je potpuno promenio franšizu.

„Stef Kari hoće da ostane u Voriorsima i da ima novi ugovor. Oni će mu maltene dati blanko ček i blanko ugovor. Daće mu šta god on poželi„, rekao je Bret Sigel koji radi za Klačpoints.

Kari je pokušavao da nagovori Lebrona Džejmsa da iz Lejkersa dođe u Voriorse. Ipak „kralj“ je otišao u Filadelfiju, a u Golden Stejt nije hteo zbog navijača i velikog rivalstva koje je imao sa tom ekipom dok je bio igrač Klivlenda.