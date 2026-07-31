Milton (29) je sa Hapoelom potpisao ugovor za predstojeću sezonu.

"Veoma sam uzbuđen i srećan što dolazim u Hapoel. Čuo sam mnogo toga o klubu, sjajnim navijačima i posebnoj atmosferi i jedva čekam da počnem sezonu. Dolazim sa velikom željom i strašću, spreman da se borim za svaku loptu, svaku akciju i svaki poen kako bih pomogao klubu da ostvari svoje ciljeve", rekao je Milton.

Trener Hapoela Saša Obradović naveo je da će Milton njegovoj ekipi doneti iskustvo i svestranost.

"Veoma smo srećni što smo doveli Šejka u naš tim. On donosi bogato iskustvo iz najbolje lige na svetu i ne sumnjamo da će dati značajan doprinos. Potpisivanje Šejka odražava visoke ambicije kluba", izjavio je Obradović.

Američki košarkaš je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 6,9 poena i 2,4 asistencije, dok je u ABA ligi imao učinak 11,4 poena i 2,6 asistencija.

Milton je tokom karijere igrao za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i Los Anđeles Lejkerse.

Hapoel će 29. septembra dočekati Rostok u prvom kolu Evrokupa.