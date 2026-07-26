Šejk Milton je bez kluba otkako je napustio Partizan. Američki košarkaš je prošle godine stigao u crno-bele kao veliko pojačanje iz NBA lige, ali se ispostavio kao veliki promašaj pa je posle samo jedne sezone usledio rastanak.

Ipak, nekadašnji član Los Anđeles Lejkersa bi uskoro mogao da pronađe novi klub.

Loni Voker je pred odlaskom iz Makabija, a prema pisanju Sport 5, izraelski klub je označio dva igrača kao potencijalne zamene, a jedan od njih je upravo Milton. Pored njega se spominje i Džamir Jang. Bivši igrač Majamija i Čikaga se povezuje sa još nekoliko timova, ali je Makabi veoma zainteresovan za njega.

Ostaje da se vidi šta će Makabi uraditi i kog igrača će dovesti u svoje redove.