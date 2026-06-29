Ošej Briset neće pojačati Partizan. Iako je vlasnik Hapeola Ofer Janaj juče napisao da će jedan od najboljih igrača Makabija pojačati crno-bele, to se neće desiti.

Kako javlja izraelski Kanal 5, Briset je spreman da prihvati nove i poboljšane uslove Makabija i tako potpiše dvogodišnji ugovor sa ovim klubom.

Ukoliko se to obistini, Partizan će ponovo ostati bez već viđenog pojačanja. Podsetimo, Armoni Bruks je bio na pragu crno-belih, ali je odlučio da prihvati ponudu Asvela i potpiše ugovor sa ovim francuskim klubom.

Što se tiče Briseta, nekadašnji NBA igrač projektovan je kao idealna zamena za Isaka Bongu, za kojeg je gotovo izvesno da napušta Humsku, ali ako je verovatni informacijama iz Izraela, Partizan će morati da se okrene drugim rešenjima.