Američka teniserka srpskog porekla je na startu trećeg grend slema sezone savladala Rumunku Žakelin Kristijan sa 2:0, po setovima 7:6(1), 6:0.

Meč je trajao jedan sat i 31 minut, a prelomni trenutak se desio u taj-brejku, koji je Iva dobila sa samo jednim izgubljenim poenom. U nastavku je Jovićeva bila apsolutno dominantna i do kraja susreta protivnici nije prepustila nijedan gem.

Iva je trenutno 16. teniserka sveta i nakon Vimbldona bi prvi put u karijeri mogla da se domogne prvih 15.

U drugom kolu će igrati protiv Julije Putinceve ili Tatjane Marije.

Podsetimo, Iva Jović je poreklom sa ovih prostora. Otac joj je iz Srbije, a majka iz Hrvatske.