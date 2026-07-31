Iva Jović je za kratko vreme postala prava teniska senzacija. Mlada američka teniserka srpskog porekla je sjajnim partijama značajno napredovala na WTA listi i trenutno zauzima 16. poziciju.

Rođena je u Kaliforniji, u porodici srpsko-hrvatskog porekla. Njen otac Bojan je Srbin, majka Jelena Hrvatica, a oboje su farmaceuti koji su se početkom 2000-ih godina preselili u Sjedinjene Američke Države, nakon što je njena majka dobila zelenu kartu na lutriji.

Put do uspeha nije bio lak, a Iva sa ponosom ističe borbu svojih roditelja.

- Zaista se osećam blagosloveno što imam mešovito poreklo, a naravno i SAD su generalno veoma mešovita zemlja - rekla je Iva Jović.

Osamnaestogodišnja teniserka je istakla da je njenim roditeljima bilo važno da njihove ćerke govore srpski jezik.