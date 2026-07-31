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Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona je nova teniska zvezda: "Mojim roditeljima je to bilo veoma važno, osećam se blagosloveno"

Nova mlada nada svetskog tenisa

 
Autor:  Ratomir Đusić
31.07.2026.07:20
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Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona je nova teniska zvezda: "Mojim roditeljima je to bilo veoma važno, osećam se blagosloveno"
EPA/TOLGA AKMEN
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Iva Jović je za kratko vreme postala prava teniska senzacija. Mlada američka teniserka srpskog porekla je sjajnim partijama značajno napredovala na WTA listi i trenutno zauzima 16. poziciju.

Rođena je u Kaliforniji, u porodici srpsko-hrvatskog porekla. Njen otac Bojan je Srbin, majka Jelena Hrvatica, a oboje su farmaceuti koji su se početkom 2000-ih godina preselili u Sjedinjene Američke Države, nakon što je njena majka dobila zelenu kartu na lutriji.

Put do uspeha nije bio lak, a Iva sa ponosom ističe borbu svojih roditelja.

- Zaista se osećam blagosloveno što imam mešovito poreklo, a naravno i SAD su generalno veoma mešovita zemlja - rekla je Iva Jović.

Osamnaestogodišnja teniserka je istakla da je njenim roditeljima bilo važno da njihove ćerke govore srpski jezik.

- Moji roditelji su imali oko 25 ili 30 godina kada su došli u SAD. Zato im je bilo veoma važno da ja i moja sestra govorimo jezik. Kada smo bile mlađe, znali su ponekad da izmisle male bele laži i da kažu da ne govore engleski, samo da bi nas naterali da učimo srpski.

Iva Jović

Zbog toga je sprski jezik bio prvi koji je govorila.

- Tako je moja sestra na početku išla na časove engleskog, jer nam je prvi jezik bio srpski. Lepo je što možemo da razgovaramo sa tetkama, ujacima, stričevima i bakama i dekama na srpskom, jer oni ne govore mnogo engleski. A i mnoge stvari jednostavno nisu toliko smešne niti imaju smisla kada se prevedu na engleski.

Iva je naglasila koliki rad i trud su njeni roditelji uložili kako bi izgradili život u SAD:

- Mislim da je priča mojih roditelja i način na koji su emigrirali veoma inspirativna. Nisu imali mnogo kada su došli u tako veliki grad – a Los Anđeles je veoma skup. Mnogo su radili i mislim da sam vrlo rano shvatila da me ništa ne čeka samo od sebe. Morala sam sama da se izborim za život kakav želim - istakla je Iva Jović.

Iva Jović
 
Iva Jović

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