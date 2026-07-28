Bivši urugvajski teniser Nikolas Ćiviljer Pardodeir priveden je Sjedinjenim Američkim Državama zbog nasilja u lokalnoj prodavnici gde je napravio štetu i naterao radnike da pozovu policiju.

U mestu Doral, ovaj Urugvajac se prvo posvađao sa svima u teniskoj radnji, a onda je polomio dva reketa koja su koštala skoro 600 dolara.

Nastavio je sa nedoličnim ponašanjem i kada je napustio poslovnicu, pa je glavom udarao u izlog i pokušavao laktom da slomi stakla.

Na kraju, policija je ga je privela u stanicu nakon što su ga našli nedaleko od mesta nemilog događaja.

Ćiviljer je bio Dejvis kup reprezentativac Urugvaja, ali nikada u karijeri nije uspeo da se plasira u prvih 1000 na svetu.

Odigrao je tri meča sa nacionalnu selekciju i dobio sva tri.