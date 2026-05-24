Salah Tahlak je nedavno kritikovao Arinu Sabalenku, ali i Igu Švjontek, što su otkazale učešće na takmičenju u UAE ove godine. Tahlak je tada zatražio stroge mere za kasna odustajanja, uz oduzimanje poena na rang listi.

- Ako nismo spremne ili ne osećamo da je pravo vreme da igramo, pa nismo mi robovi? - pita Iga.

Iga kaže da nije upoznata sa predloženim merama o kažnjavanju.

- Nisam čula. Čula sam za prigovore, ali nisam čula za kaznu, verovatno jer je pomalo smešno. Imamo pravo da se povučemo kad god želimo. Iskreno ne vidim problem. Ako nismo spremne ili ne osećamo da je ovo pravo vreme za nas da igramo turnir. Dobijamo nula poena. To je već kazna.