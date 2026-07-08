Britanski teniser Artur Feri priredio je jednu od najvećih senzacija u istoriji Vimbldona, pošto je sa specijalnom pozivnicom od strane organizatora stigao do polufinala.

On je u četvrtfinalu savladao Italijana Flavija Kobolija sa 3:0, po setovima 6:4, 7:6, 6:0.

Feri je odigrao fenomenalan meč i u potpunosti je nadigrao finalistu Rolan Garosa, pa je tako nastavio svoju bajku u Londonu.

Trenutno se nalazi na 114. mestu na ATP listi, ali ga čeka veliki skok posle ovog turnira. Britanac će u borbi za finale igrati protiv Aleksandra Zvereva, koji je u gotovo isto vreme pobedio Tejlora Frica sa 3:0.