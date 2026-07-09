Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pobedio je Feliksa Ožea-Alijasima posle pet sati i 15 minuta borbe. Isto toliko trajalo je polufinale Vimbldona 2018. godine kada je pobedio Rafaela Nadala, pa je tako izjednačio sopstveni rekord po dužini meča na najvećem turniru na svetu.

Sreća u nesreći, što je duel protiv Kanađanina bio u utorak, a na megdan Janikiu Sineru izlazi tek u petak. Jasno je da je Đokoviću najvažnije da se pre svega oporavi od iscrpljujućeg meča kako bi bio u prilici da se suprotstavi prvom reketu sveta.

Đoković je u četvrtak zagolicao maštu teniske javnosti kada je na društvenim mrežama postavio fotografiju uz natpis:

- Odlazim u ovu kapsulu za potpuni oporavak.

O čemu se radi?

- To je kapsula koja resetuje vaše baterije u najkraćem mogućem vremenu, za oko osam minuta. Neprestano sam tragao za najboljim mogućim načinom oporavka. Na kraju sam morao sam da ga napravim. Regenesis Pod koristi naprednu tehnologiju osmišljenu da za svega nekoliko minuta ubrza mentalni reset i fizički oporavak, pomažući vam da dostignete vrhunsku formu u svetu koji se kreće sve brže - objasnio je svojevremeno Novak.

Polufinale između Đokovića i Sinera na programu je u petak i očekuje se da počne oko 17 časova, tačnije po završetku susreta između Aleksander Zvereva i Artura Ferija koji je na programu od 14.30.