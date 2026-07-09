Američka teniserka, Sloan Stivens već neko vreme nije na terenu zbog povrede. Uživa daleko od ovog sporta...

Nekada teniserka iz samog vrha svetskog tenisa sada je potpuno ispala iz ritma i pala je na 317. mesto na WTA listi.

Iako ima 33 godine, ipak. može se reći da ona živi potpuno novu mladost i to na Karibima.

Amerikanka je iskoristila slobodno vreme tokom oporavka od povrede da zajedno sa prijateljicama ode na jedan karnival pod nazivom "Vinsi Mak", a sve pratioce na društvenoj mreži Instagram iznenadila je skoro potpuno nagim fotografijama.

Uz tradicionalne karnevalske boje, Sloun Stivens se nije libila da sakrije intimne delove svog tela, što su mnogi komentarisali na Instagramu. Zajedno sa njom su bile prijateljice Nikolea i Trišel.