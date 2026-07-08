Novak Đoković se plasirao u polufinale Vimbldona nakon maratonskog meča sa Feliksom Ože-Alijasimom. Najbolji teniser svih vremena je slavio sa 3:2 u setovima, a BBC je zbog meča Srbina i Kanađanina morao da uradi nešto što gotovo nikada ne radi, da pomeri svoj najbitniji program.

Vesti u 22:00 na BBC1 su bukvalno kamen temeljac TV programa javnog servisa Ujedinjenog kraljevstva, ali nikome nije padalo na pamet da prekida prenos jednog od najboljih mečeva ove godine.

Duel je trajao pet sati i 15 minuta, pa je tako ušao u istoriju kao najduži ikada u četvrtfinalima Vimbldona.

Komentator Nik Malins ostao je bez reči uživo u programu i vikao je: "Šta se ovde dešava?", dok je "BBC" nakon meča na društvenim mrežama istakao: "Kakav teniski meč! Posle pet setova i tri tajbrejka protiv Feliksa-Ože Aljasima Novak Đoković je osigurao svoje mesto u polufinalu Vimbldona."

Vesti koje je trebalo da budu emitovane u 22 časa, na kraju su pomerene za više od sat vremena, što je zaista presedan. Do sada se vrlo retko dešavalo da se vesti u 10 pomere za sat ili više, a ugalvnom se to dešavalo zbog sporta. Tako su noseće vesti BBC-a pomerane po nekoliko puta na svim Svetskim prvenstvima od 2002. godine do sada, zatim zbog Olimpijskih igara se nekoliko puta desilo da budu pomerane vesti tako kasno, kao i zbog Evropskog prvenstva u fudbalu 2016. goine. Jedini nesportski događaj koji je pomerio vesti u 10 su izbori 2024. godine, mada su vesti tada zamenjene programom koji je pratio izbore.