Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i dugogodišnja želja uprave crveno-belih mogao bi da se posle devet godina vrati na "Marakanu".

Mihailo Ristić (30) napustio je Seltu iz Viga posle tri godine i slobodan je u izboru nove sredine. Kako je u pitanju uvek deficitarna pozicija za crveno-bele, levi bek, jasno je da bi moglo da dođe do saradnje ovog leta.

- Pozdrav, navijači Selte! Želeo sam da vam se zahvalim, od sveg srca, na ljubavi koju ste mi pokazali od prvog dana. Ovo su bile tri najteže godine moje karijere, ali i tri najlepše godine mog života. Nikada neću zaboraviti sve što sam ovde doživeo. Nositi ove boje je bila čast. Vidimo se uskoro u novom poglavlju - napisao je Mihailo Ristić na društvenim mrežama i dodao:

- S ljubavlju, Miha. Porodica, male stvari, čista ljubav, bezbroj letova... Svaki put kada se osvrnete, uvek ću biti ovde. Hvala vam.

Ristić je na leto 2017. godine prešao iz Zvezde u Krasnodar za 2.000.000 evra i tada je počela njegova evropska odiseja. Igrao je u Sparti iz Praga, Monpeljeu, Benfici i na kraju Selti.