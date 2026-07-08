Vanja Dragojević je na meti Rendžersa!

Konkretno, velikan iz Glazgova je početnu ponudu od 4.500.000 evra podigao na okruglo 5.000.000 evra, nudeći pride bonuse i procente od dalje prodaje (sedam posto?!). Ta ponuda je glatko odbijena, te je iz Humske usledio odgovor da crno-beli potražuju 6.500.000 evra fiksno, plus bonuse za učinak, odnosno deset procenata od dalje prodaje prenosi "Telegraf".

Početkom sedmice dve strane su ponovo komunicirale, pa se čeka reakcija iz Glazgova na poslednju "pisanu poruku" Partizana, koja bi mogla da se dogodi i danas do kraja dana.

U svakom slučaju, crno-beli su veoma oprezni sa Dragojevićem, vezista trenira sa ekipom, no, prilikom igre na dva gola ili u kontrolnim mečevima, kao što je to bio slučaj sa Nefčijem, on nije deo tima kako ne bi došlo do eventualne povrede i bespotrebnih komplikacija u transferu.