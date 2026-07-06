Jedini gol na meču postigao je Erik Kojzek u 47. minutu susreta.

Kojzek je bio pribran posle odbitka i šuta Milana Aleksića i tako postigao drugi gol na pripremama.

Prvo poluvreme nije bilo naročito sadržajno, dok je drugo bilo prilično uzbudljivo.

Na momente je delovalo da nije prijateljska utakmica, posebno nakon tuče Stefana Milića i Basale Sambua, koji su dobili crvene kartone.

Nefči je imao dve solidne šanse u završnici, ali je Marko Milošević ostao nesavladan.

Crno-beli su upisali još jednu pobedu, nakon one protiv Aluminija (1:0). Od bugarskog CSKA su na startu priprema izgubili 3:0.

Partizan će u Sloveniji ostati do 11. jula, a do povratka u Beograd odigraće još dve kontrolne utakmice.

Prva je zakazana za 10. jul, kada će rival biti zagrebačka Lokomotiva, dok će poslednjeg dana priprema crno-beli odmeriti snage sa slovenačkom Naftom 1903 iz Lendave.