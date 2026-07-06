Brazilski fudbaler Že igraće na pozajmici u Partizanu do kraja sezone 2026/2027, saopštio je večeras beogradski klub.

Džeferson Marinjo dos Santosom, poznatiji kao Že (26) je u Partizan stigao iz turskog Gectepea.

- Fudbalski klub Partizan postigao je dogovor sa turskim superligašem Gectepeom i brazilskim napadačem Džefersonom Marinjom dos Santosom, poznatijim kao Že, koji u Humsku stiže na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo otkupa - navodi se na sajtu Partizana.

Že je rođen 24. oktobra 1999. godine u Sao Paulu, visok je 185 centimetara i igra na poziciji centralnog napadača.

- Fudbalski put gradio je u Brazilu, gde se posebno istakao u dresu Ponte Prete. Tokom 2023. godine bio je jedan od najzapaženijih igrača tima, sa 13 postignutih golova i četiri asistencije u sezoni, a značajnu ulogu imao je i u osvajanju Campeonato Paulista Serije A2, takmičenja u kome je skrenuo pažnju kao jedan od najefikasnijih napadača. Početkom 2026. godine prešao je u turski Gectepe, člana Superlige Turske, iz kojeg sada dolazi u Partizan - zaključuje se u saopštenju Partizana.