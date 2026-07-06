Fudbalski savez Hrvatske poslao je dopis predsedniku FIFA Đaniju Infantinu povodom dešavanja na meču protiv Portugala.

Reprezentacija Hrvatske završila je nastup na Svetskom prvenstvu u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1, a sama završnica tog meča je bila prilično burna.

"Vatreni" su postigli gol u 103. minutu preko Joška Gvardiola, ali je on poništen. Iz FIFA su saopštili da je senzor unutar lopte zabeležio kontakt s kosom Igora Matanovića, zbog čega je suđen ofsajd. Utakmicu je vodio norveški arbitar Espen Eskas.

Hrvati se ne žale zbog sudijskih odluka kao takvih, već zbog procesa donošenja istih.

- Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primenjen VAR protokol i tu sudija nije trebalo da bude pozvan na pregled snimka. I, još važnije, kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola, protivno fudbalskim pravilima i smislu fudbala, dosuđen je ofsajd Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, zato što je senzor tako pokazao.

Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, koju pozdravljamo u fudbalu, ali mislimo da ovakva primena nije korisna ni FIFA, ni ekipama i ljubiteljima fudbala, i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočaranje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka - rekao je Tomislav Pacak, portparol HNS.