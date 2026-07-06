Zaigrao je na meču sa Norveškom u osmini finala i učestvovao je u ispadanju Brazila.

Nejmar je na kraju uspeo da postigne i gol sa penala, nakon koškanja i provociranja sa golmanom Norveške Orjanom Nilandom, a nakon postignutog pogotka poneo se veoma nesportski.

On je nakon postignutog gola sa bele tačke, koji je dat u bukvalno poslednjem momentu meča i ništa nije značio, provocirao igrače rivala.

Kada se vraćao na centar terena apsolutno iz čista mira je udario Martina Edegora.

U tom momentu se na snimku vidi da je čak i 19-godišnjem Endriku neprijatno zbog ponašanja svog najiskusnijeg igrača, dok Norvežani nisu reagovali na ovu provokaciju