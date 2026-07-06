U centru pažnje bio je Nikola Kusturica...

Posle utakmice, u kojoj je bilo puno jakih duela, Kusturica je ogrnuo zastavu Srbije, a onda je pokzao koliko ima poštovanja. Zagrlio je Bumtjea, a to sve objavio je i njihov klub Barselona.

-Joakim Bumtje Bumtje je prvak sveta sa Amerikom. Čestitamo! Nikola Kusturica je drugoplasiran sa Srbijom, a zajedno su u idealnoj petorci. Bumtje Bumtje je izabran za MVP turnira - poručili su Katalonci.

Nikola je inače izabran u prvu petorku Svetskog prvenstva. Na putu do statusa vicešampiona sveta, Kusturica je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije. U najboljoj petorci turnira, osim našeg mladog asa su još Joakim Bumtje Bumtje (SAD), Luk Pol (Australija), Bekam Blek (SAD), Omer Кutlaj (Turska).

Kusturica je istinski biser, i Srbija je srećna što u svom timu ima ovakav potencijal.