Fudbalska reprezentacija Brazila eliminisana je u osmini finala Svetskog prvenstva. "Selesao" je izgubio od Norveške rezultatom 2:1 i tako ostao bez šanse da se bori za titulu.

Poslednji put je Brazil bio prvak sveta sada već davne 2002. godine, a na šestu krunu će morati da čeka barem do 2030.

Ono što je posebno upečatljivo jeste nestvarna statistika kada je reč o okršajima sa evropskim selekcijama u nokaut fazi takmičenja.

Naime, eliminacija Brazila od Norveške (1:2) je sedma uzastopna najtrofejnije svetske reprezentacije od neke evropske ekipe.

Brazilci su 2002. godine u finalu SP u Japanu i Južnoj Koreji savladali Nemačku sa 2:0, a od tada traje niz koji se sada već pretvorio u agoniju.

Redom su Brazilce izbacivali Francuska (3:1) u četvrtfinalu 2006. godine, a Holandija u istoj fazi četiri godine kasnije (2:1).

Nemačka ih je ponizila u Rio de Žaneiru 2014. sa 7:1, a onda i u borbi za treće mesto je bolja bila Holandija (2:1), dok ih je 2018. u četvrtfinalu izbacila Belgija (2:1).

U Kataru je Hrvatska posle penala izbacila Brazil u četvrtfinalu, a sada ih je Norveška poslala kući već posle osmine finala.

To je prvi put od 1990. godine da Brazil nije među osam najboljih na Mundijalu.