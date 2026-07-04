Postali su prvi tim koji je ikad pobedio Nemce na penale u utakmici Mundijala, usput im, eto, smenili selektora, pa tako okuraženi udaraju na još jednog velikana. Najvećeg favorita za titulu 2026.

Ukoliko to čudo serviraju planeti u Rokijevom gradu, izbace Francuze, Paragvajci će izjednačiti domet na šampionatima sveta - četvrtfinale. Među osam najboljih bili su samo 2010. u Južnoj Africi, da, onomad kad je planeta upoznala Larisu Rikelme.

Ondašnja navijačica s „nokijom“ među grudima na ulicama Asunsiona, koja se potom nije lažno stidela ni pred objektivom „Plejboja“, danas je uživo na Mundijalu kao reporterka. Obučena u skladu s godinama (41), bar na utakmicama.

Larisa, dabome, nije jedina atraktivna Paragvajka koja bodri Albirohu. Baš u njenom društvu na prošloj utakmici bila je manekenka Najeli Portiljo. Južnu za Severnu Ameriku ovo leto je zamenila i Rosi Alderete, influenserka koja je golim telom obojenim u nacionalni dres najavila dolazak na SP. I došla je, ponosno navija s tribina. Punim plućima, dabome.

U moru prsatih potomkinja naroda Gvarani izdvaja se i Eli Viljagra, takozvana Barbika. Ta zvezda društvenih mreža, kažu, donosi sreću kapitenu Gomezu i saigračima na šampionatu za koji ovde imate sve na jednom mestu.

- Nekoliko ljudi me je zvalo i preteći mi reklo da me neće pustiti da se vratim kući dok se Mundijal ne završi. Ako moje prisustvo momcima daje energiju i nadu, ostaću - rekla je Barbi.

Francuska je neporažena u pet susreta s Paragvajem, ali, tamo gde je Balboa postao svetski šampion, čarolija je možda moguća i van filmskog platna...