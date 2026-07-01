Za sve postoji prvi put, i da Nemačka promaši penal na ruletu!

Prvi put od šampionata u Španiji 1982. „panceri“ nisu pogodili sve šuteve s 11 metara, štaviše, fulali su tri, a to ih je koštalo. I sad ih boli, mnogo boli.

Onomad Uli Štilike nije materijalizovao jedanaesterac u polufinalu protiv Francuske, mada su prošli zbog dva promašaja „petlova“ (Sis, Bosis), i otad su Nemci pogodili ama baš svaki šut. Do ovog susreta šesnaestine finala s Paragvajem, na kojem su u domu NFL velikana Nju Ingland Petriotsa promašili Haverc, Voltemade i Ta. Prvoj dvojici golman je odbranio Orlando Hil, čija životna priča tera suze na oči, dok je štoper poslao loptu nebu pod oblake iznad Foksboroa, predgrađa Bostona. Šutirao je... Da, prvi put u karijeri!

U pet navrata su „panceri“ izvodili penale na Mundijalu, posle pomenutog okršaja s Francuzima igrali su rulet i s Meksikom 1986. (4:1), Engleskom 1990. (4:3) i Argentinom 2006. (4:2), i sad... I izgubili - prvi put!

Ni Paragvajci nisu bili stoprocentno precizni, ali s promašajem Sanarbije i odbranom Nojera (šut Balbuene), stigli su do trijumfa nad Nemačkom. Da, prvi put u istoriji.

Najpoznatija paragvajska navijačica Larisa Rikelme, danas s više godina i više odeće na sebi nego 2010. kad ju je fudbalski svet upoznao, blista posle velike pobede na Mundijalu 2026. za koji ovde imate sve na jednom mestu.

„Moj rezime magične noći, gde sam još jednom shvatila da se sve što želimo srcem i tražimo s verom - ostvaruje. Idemo korak po korak, s istim ciljem i nepokolebljivom verom da nastavimo dalje“, napisala je 41-godišnja Larisa, koja na SP 2026. radi kao komentatorka za paragvajsku TV.