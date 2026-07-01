Vavrinka je na momente podsećao na sebe u najboljim danima, ali je na kraju odigrao svoj poslednji Vimbldon, posle poraza od četiri sata i 15 minuta.

Beretini, finalista iz 2021. godine, bio je bolji posle čak četiri taj-brejka – 6:7(7), 7:6(16), 7:6(7), 7:6(5).

Neverovatan meč gledale su pune tribine Terena 1, a najzanimljivije bilo je u drugom setu, gde su se odigrala neverovatna 34 poena u taj-brejku.

Za ceo meč viđena su samo dva brejka, oba u trećem setu!

U poslednjem taj-brejku Vavrinka je uspeo da spasi dve meč lopte i od 3-6 dođe do 5-6, ali je Italijan zatim ispalio servis viner i krenuo u veliko slavlje.

Beretini će i u drugom kolu imati ozbiljan zadatak, a to je duel s Arturom Fisom, koji je u prvom kolu sa 3-0 počistio Rafaela Kolinjona.