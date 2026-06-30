U prvom meču u singlu posle četiri godine na profesionalnom nivou, Serena Vilijams je zaustavljena od tinejdžerke Maje Džoint na Centralnom terenu Vimbldona, sa 2-1 u setovima (6:3, 6:7, 6:3).

44-godišnja Amerikanka je bila ta koja je prva pripretila, ali su je godine pauze koštale. U prvom setu je propustila 15:40 na 2:2, a onda na 3:4 izgubila servis, a nedugo zatim i set.

Mlada Australijanka je bolje otvorila i drugi set, napravivši rani brejk. Serena ga je vratila, Džoint je napravila novi, ali je Serena vratila i taj, a onda na 5:5 spasila 0:40!

Vilijamsova je na kraju uspela da osvoji taj-brejk na opšte oduševljenje Centralnog terena i izjednači na 1-1.

A onda, šou... Treći set Amerikanka otvara brejkom, ali Džoint pravi dva u nizu i dolazi do 5:2.

U poslednjem gemu meča Serena je spasla jednu meč loptu, ali je bila previše loša na riternu i nije uspela da dodatno zakomplikuje meč.