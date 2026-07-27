Serena Vilijams važila je za jednu od najvećih potencijalnih atrakcija turnira nakon što se tokom sezone na travi vratila na teren.

Međutim, posle nastupa na Vimbldonu otkrila je da ima problema sa kolenom, zbog čega je ušla u period oporavka i nije dobila pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji u Torontu.

Ipak, mogućnost da zaigra u dublu i dalje postoji. Organizatori još nisu saopštili konačan spisak dobitnika vajld karata za konkurenciju parova, a potpredsednica Teniskog saveza Kanade za komunikacije Valeri Tetro nedavno je potvrdila da su u stalnom kontaktu sa timom američke teniserke.

"U kontaktu smo sa njenim timom i iz dana u dan pratimo oporavak. Konačna odluka još nije doneta i sve opcije su i dalje otvorene", izjavila je Tetro za francuski "Lekip".

Vilijams se ove godine vratila singlu prvi put posle četiri godine zahvaljujući specijalnoj pozivnici za Vimbldon. Povratak je završen porazom u prvom kolu od Maje Džoint, a ubrzo je zbog povrede kolena morala da odustane i od nastupa u dublu sa sestrom Venus.