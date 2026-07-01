Na kraju, 2:1 za Maju Džoint (6:3, 6:7, 6:3) posle skoro dva i po sata borbe - kada smo nažalost videli i onu "ružniju" stranu ličnosti Serene Vilijams. Koliko god bila velika šampionka, nikada nije znala da gubi, tako da je i ovoga puta nevoljno prišla mreži i samo hladno pružila ruku Australijanki.

Prošlo je to bez reči, čak ni "čestitke" nismo čuli od Vilijamsove, koja je potom znatno više "komunikacije" imala sa stadionom koji je napuštala. Okrenula se i pozdravila navijače, najverovatnije poslednji put u karijeri.

Iako su svi jedva čekali da čuju šta ima da kaže, nakon što su nedeljama unazad najavljivali njen povratak, na kraju ni mediji nisu imali priliku da pričaju sa Serenom Vilijams koja ih je odbila. Od organizatora je stiglo samo obaveštenje da Vilijamsova neće ipak davati nikakve izjave, a poslala je unapred spremljenih nekoliko rečenica.

"Bilo mi je baš drago da se vratim na Vimbldon. Nisam ni očekivala da ću biti ovde. Atmosfera je bila sjajna. Izlazak pred navijače je bio sjajan. Uživala sam, definitivno mi je ovo nedostajalo i uživala sam u ovom trenutku više nego išta", poručila je ona.

Moralo je drugačije...