Sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu skrenuo je pažnju fudbalske javnosti, a potom ostvario i najveći transfer u životu.

Sve je počelo spektakularnim golom protiv Brazila na otvaranju Mundijala, kada je Maroko stigao do velikog boda rezultatom 1:1. Saibari je tada pokazao da bi mogao da bude jedno od najvećih otkrovenja turnira.

Nedugo zatim usledio je transfer karijere. Doskorašnji fudbaler PSV-a potpisao je za Bajern Minhen, koji će holandskom klubu za njegov dolazak platiti čak 55 miliona evra. Time je Saibari postao deo rekordnog transfera u istoriji PSV-a.

Da je u životnoj formi, potvrdio je već u narednom meču Svetskog prvenstva. Protiv Škotske mu je bilo potrebno svega 71 sekunda da zatrese mrežu i donese Maroku ogromnu pobedu od 1:0.

Ni reprezentacija Haitija nije uspela da zaustavi raspoloženog vezistu. Saibari je ponovo bio strelac u trijumfu Maroka rezultatom 4:2, kojim je njegova selekcija obezbedila plasman u nokaut fazu Mundijala.

U šesnaestini finala Marokance je čekao derbi protiv Holandije. Meč je završen rezultatom 1:1, a to je bio prvi duel na turniru u kojem Saibari nije uspeo da postigne gol tokom regularnog dela utakmice. Ipak, ponovo je bio junak svog tima, pošto je u penal seriji pogodio odlučujući udarac za prolaz dalje.

Maroko sada očekuje duel osmine finala protiv Kanade, a Saibari će imati novu priliku da nastavi neverovatnu seriju i potvrdi status jednog od najubojitijih igrača dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva.