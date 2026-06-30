Vozinja i Iloja Rum, koji brane za Zelenortska ostrva, odnosno Kurasao, privukli su veliku pažnju tokom grupne faze, a sada je u prvi plan izbio čuvar mreže Paragvaja Orlando Hil.

On je svojom maestralnom partijom protiv Nemačke podigao čitavu fudbalsku planetu na noge i postao najzaslužniji za najveću senzaciju na turniru. Hil je u penal seriji odbranio dva udarca sa bele tačke, pa je Paragvaj tako eliminisao četvorostrukog svetskog šampiona i priredio ogromno iznenađenje.

Reč je o golmanu rođenom 2000. godine, koji brani boje argentinskog San Lorenco de Almagra, a u reprezentaciji Paragvaja debitovao je tek pre manje od godinu dana. Uprkos tome, brzo je dobio poverenje i postao ključni deo tima na najvećoj sceni.

Niko nije mogao da nasluti ovakav rasplet posle prvog kola, kada je Hil primio četiri gola od Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, to je vrlo brzo ostavio iza sebe. Protiv Turske i Australije imao je niz važnih intervencija, dok je vrhunac stigao u duelu sa Nemačkom.

Za 120 minuta je upisao pet odbrana, a zatim još dve u penal seriji, čime je odveo Paragvaj u osminu finala.

Zanimljivo, pre nego što je postao profesionalac, prošao je put koji malo ko može da zamisli, u mlađim kategorijama igrao je kao napadač i vezni fudbaler, da bi tek kasnije prešao na golmansku poziciju koja mu je promenila karijeru.

Najemotivniji deo je svakako njegova porodična borba. Kada je sa svojom suprugom Melisom pre četiri dobio sina Lautara, Hil je tek počinjao svoju profesionalnu karijeru. Novca je u to vreme bilo malo, a još veći problem je nastao zbog teške trudnoće, zbog čega su majka i sin bili životno ugroženi. Hil je bio primoran da prodaje svoju sportsku opremu kako bi obezbedio novac za lečenje.

- Kada je naš sin rođen, nismo imali ništa. Orlando je prodavao svoju staru klupsku opremu, kopačke, čak i dres sa Prvenstva Južne Amerike za igrače do 20 godina. Lauti se borio za svoj život, ali njegov otac je uvek bio tu. Nikada nije bilo lako i nikada neće, ali sa ljubavlju i žrtvom sve je moguće. Nadam se da će svet saznati kakvo veliko srce ima - napisala je njegova supruga Melisa na društvenim mrežama.

Danas je situacija potpuno drugačija. Spektakularnom partijom protiv moćnih "pancera" je skrenuo veliku pažnju na sebe i realno je očekivati da tokom leta sebi obezbedi transfer koji će mu zauvek promeniti karijeru, ali i čitav život.