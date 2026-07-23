Fudbalska reprezentacija Argentine izgubila je od Španije u finalu Svetskog prvenstva rezultatom 1:0 i tako nije uspela da odbrani titulu osvojenu u Kataru 2022. godine.

Uprkos neuspehu u meču za trofej, "gaučosima" je po povratku u domovinu priređen svečani doček i parada otvorenim autobusom kroz Buenos Ajres. Međutim, ono što je trebalo da bude slavlje pretvorilo se u novu temu o kojoj bruji cela zemlja.

Naime, Lionel Mesi se nije pojavio na paradi, a uz njega je izostalo još deset reprezentativaca, među kojima su Rodrigo De Pol, Kristijan Romero, Enco Fernandes i Hulijan Alvares. Mesi je iz Sjedinjenih Američkih Država otputovao direktno u rodni Rozario, dok su pojedini saigrači otišli pravo na odmor ili se vratili svojim klubovima.

Njegov izostanak odmah je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Deo navijača smatrao je da je kapiten morao da bude uz ekipu i narod bez obzira na bolan poraz, dok su drugi isticali da je posle emotivnog završetka Mundijala imao pravo da ode kući i provede vreme sa porodicom.

Povodom ove situacije se oglasio i predsednik Argentine Havijer Milei. On je poručio da reprezentativci zaslužuju poštovanje i zahvalnost, a ne osude, podsetivši na sve što su uradili za nacionalni tim u poslednjih nekoliko godina.

- Suočeni sa razočaranjem što nisu pobedili, odlučili su da ne slave, ali neko je morao da učini nešto dostojno ovog divnog tima, najvećeg u našoj istoriji. Na poslednja četiri Svetska prvenstva stigli su do tri finala i osvojili jedno. Ponekad je teško razumeti istorijski značaj onoga što su postigli - rekao je Milei.

Posebno je stao u Mesijevu odbranu.

- Ovo nije prijatan trenutak. Nema reči kojima to može da se opiše. On je majstor igre, uradio je nezamislive stvari. Fudbalski navijači mu duguju zahvalnost. Poštujmo njegovu odluku. Teško je znati da su bili samo korak od novog svetskog zlata.