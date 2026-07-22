Fudbaler Crvene zvezde Daglas Ovusu ponuđen je ekipi Dinama iz Kijeva preko agenata, ali je taj potez naišao na negodovanje Ukrajinaca.

Kako piše portal Dynamo.Kiev.ua, rukovodstvo aktuelnog osvajača Kupa Ukrajine uvređeno je što im je uopšte predloženo da posluju sa Crvenom zvezdom. Izuzetno ih je razljutio poziv i poručili su da apsolutno nemaju nameru da ikada više sarađuju sa Beograđanima.

Ovusu će morati da potraži novi klub, ali van granica Ukrajine. Pominjalo se i interesovanje Metalista.