Fudbaleri Partizana će u četvrtak odigrati prvi evropski meč u novoj sezoni protiv luksemburške Une Štrasen, ali će stadion u Humskoj biti delimično zatvoren zbog kazne UEFA.

Naime, istočna tribina neće biti otvorena za navijače, dok će zbog propisanog broja zatvorenih mesta biti zatvoren i deo severne tribine. Reč je o sankciji koju je UEFA izrekla crno-belima zbog incidenata na evropskim utakmicama prošle sezone, kada su zabeleženi upotreba pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren, korišćenje lasera, diskriminatorno ponašanje pojedinaca i blokiranje prolaza na stadionu. Uz novčanu kaznu, Partizan je tada dobio i meru delimičnog zatvaranja stadiona u kapacitetu od 10.000 mesta.

Iako će jedan deo stadiona ostati prazan, u Humskoj očekuju oko 10.000 gledalaca. Navijači koji su kupili ulaznice za istočnu tribinu biće premešteni na zapad, dok će južna tribina biti na raspolaganju najvatrenijim pristalicama crno-belih.