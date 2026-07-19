Božinov, koji je dao 25 golova na 67 mečeva za Partizan od 2015. do 2017. godine, istakao je da se sa nekadašnjim saigračem Ilićem čuje redovno i da mu je drago da se vratio u Humsku.



-Kad sam došao u Partizan, imao sam čast i privilegiju, ali i veliku odgovornost da igram sa Sašom. On je veliko ime, legenda, i želim mu od srca sve najbolje i da napravi velike stvari sa Partizanom. Njegov dolazak u klub, kao i Danka Lazovića, je ogromna stvar za Partizan i verujem da će se neke stvari promeniti - rekao je Božinov za Radio televiziju Republike Srpske.



Svestan je Božinov da Partizanu nedostaju iskustvo i kvalitet.



-Dosta je tu mladih igrača, nemamo u ovom momentu kvalitet kao Zvezda, ali ja sam mu rekao 'Saša, ako ti budeš radio kao što znaš, ostavio svaki put srce na terenu, napravićeš velike rezultate sa Partizanom. Teško je boriti se sa ovakvom Zvezdom, ali brate, imaš vojsku iza sebe. Grobari su veliki navijači. Kad se igra na JNA, ili kad se igra na strani, uvek su na tribinama, i možeš na njih da računaš - zaključio je Božinov.