Iz FIFA su potvrdili da će detaljno analizirati efekte ovog pravila, nakon brojnih negativnih reakcija navijača.

Trominutne pauze za hidrataciju primenjivane su na svim utakmicama Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a uvedene su kako bi se zaštitilo zdravlje fudbalera zbog visokih temperatura. Ipak, učestali prekidi igre izazvali su nezadovoljstvo velikog broja gledalaca.

To je potvrdio i Arsen Venger, nekadašnji menadžer Arsenala, danas direktor FIFA za globalni razvoj fudbala, koji je istakao da organizacija neće ignorisati reakcije publike.

"Stekao sam utisak da se ljudima ove pauze nisu dopale. Posle prvenstva analiziraćemo kakav su efekat imale. Nisam primetio da su uticale na rezultate utakmica, ali mi smo ovde zbog navijača i njihov doživljaj je izuzetno važan."

Venger je posebno ukazao na činjenicu da su pauze izazivale negodovanje čak i na stadionima sa zatvorenim ili pokretnim krovom, gde uslovi za igru nisu bili toliko zahtevni.

"Na mnogim utakmicama, naročito na natkrivenim stadionima, publika nije bila zadovoljna. Ipak, pre početka turnira doneta je odluka da se pravilo primenjuje na svim mečevima, bez izuzetka."

Kako je prvenstvo odmicalo, nezadovoljstvo među navijačima postajalo je sve izraženije. Tokom pauza za hidrataciju na brojnim stadionima čuli su se zvižduci sa tribina, čime je publika jasno pokazala da nije zadovoljna prekidima koji su usporavali ritam utakmica.

U FIFA sada razmatraju da li će ovo pravilo ostati deo budućih velikih takmičenja ili će, posle analize iskustava sa Mundijala 2026, biti izmenjeno ili potpuno ukinuto.