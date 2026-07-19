Karlos Alkaraz ne igra od aprila zbog povrede zgloba desne ruke. Prema najnovijim informacijama, španski teniser bi mogao da se vrati na teren sredinom avgusta, a trenutno uživa na italijanskoj obali Amalfi.

Alkaraz je dospeo u centar pažnje zbog fotografija na kojima je uslikan u društvu preduzetnice Klaudije Kanals, za koju se spekuliše da je njegova nova devojka. Karlitos je nekoliko dana proveo na luksuznoj jahti, a društvo mu je pravila Kanals, vlasnica agencije za digitalni marketing i komunikacije iz Barselone. Njihovo zajedničko letovanje ubrzo je postalo tema španskih medija, koji su pokušali da otkriju kakav odnos imaju.

Ipak, prema navodima portala "Objektiv", za sada nema potvrde da su njih dvoje u vezi.