Ubedljivim startom protiv Uzbekistana (3:1) Kolumbijci su najavili kandidaturu za ulogu „tamnog konja“ na Mundijalu 2026. A za poglavicu ne moraju da brinu, tu je...

Vendi Sančez, brutalna navijačica favorita iz senke, stigla je na vreme u Meksiko Siti da pre utakmice prvog kola grupe K pokupi još malo slave na društvenim mrežama (409.000 pratilaca na Instagramu).

Smelo obučena, kao onomad tokom Kopa Amerike, pojavila se u fan-zoni na trgu Anđeo nezavisnosti. U grudnjaku nacionalnih boja koji je, dabome, podjednako skrivao i otkrivao, prsata Indijanka je udovoljavala svakom ko je želeo sliku s njom. A između fotkanja je nameštala brus kako, ipak, iz njega ne bi ispale lopte kojima se hvali i na platformi za odrasle Onlifans.

Crnka iz Bukaramange nije se pohvalila da je potom bila i na „Asteki“ (80.824), obojenoj u žuto od navijača koji su u delirijumu ispratili start Hamesa Rodrigeza - njoj najprivlačnijeg među reprezentativcima - i društva protiv debitanta s drugog kraja sveta. Da li će doći na sledeći meč u Gvadalahari, videćemo... Ko zna, možda tamo bude i Hamesova bivša supruga, čiji brat je takođe u taboru „kafeterosa“.

Kolumbijci su, podsećanja radi, na KA 2024. stigli do finala i izgubili od Argentine predvođene Mesijem. Možda i sad doguraju daleko, a za bodrenje punim plućima, eto, ne moraju da brinu...

- Doživeo sam dečački san da igram na SP za svoju zemlju. I šta može biti lepše nego doprineti golom i asistencijom? Jednostavno, veoma sam srećan - rekao je napadač Luis Dijaz posle odličnog starta na Mundijalu za koji ovde na jednom mestu imate sve što je potrebno.