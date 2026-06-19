Fudbalska reprezentacija Kanade ubedljivo je savladala Katar rezultatom 6:0 u utakmici drugog kola B grupe na Svetskom prvenstvu.

Džonatan Dejvid postigao je het-trik u istorijskom prvom trijumfu na Mundijalima, pogađao je u 29, 45+3. i 90+2. minutu, Kajl Larin bio je strelac u 16, Natan-Dilan Saliba u 64. i autogol je postigao Mohamed Al-Manai u 75. minutu.

Katar je meč završio sa devet igrača - isključeni su Homam Al-Amin u 33. i Asim Madibo u 53. minutu, koji je teško povredio Ismaela Konea za koga je izvesno završen Mundijal. Ceo stadion je plakao zbog jezive povrede koja je sve ostavila bez teksta. Noga nesrećnog igrača se iskrivila.

Prethodno, Švajcarska je savladala BiH 4:1.

Na tabeli Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda, dok BiH i Katar imaju po jedan.

U poslednjem kolu, 24. juna, sastaju se: Kanada - Švajcarska, BiH - Katar.