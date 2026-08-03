U saopštenju se navodi da je Garsija potpisao ugovor sa Fulamom do juna 2031. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je Fulam za transfer mladog španskog fudbalera izdvojio više od 40 miliona evra.

Garsija je u madridskom klubu sarađivao sa novim menadžerom Fulama Alvarom Arbeloom.

- Veoma sam zahvalan i srećan što sam ovde. Moram da se zahvalim upravi i Arbeloi na poverenju koje su mi ukazali - rekao je Garsija, preneo je zvanični sajt Fulama.



Garsija (22) je prethodne tri sezone igrao za prvi tim Reala. On je prošle sezone za madridski klub nastupio na 39 utakmica i postigao je osam golova.

Fudbaleri Fulama će 24. avgusta u prvom kolu nove sezone u Premijer ligi dočekati Čelsi.