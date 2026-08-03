Henderson (36) je pre pet dana raskinuo ugovor sa Brentfordom. On je pre Brentforda igrao za Ajaks, Al Etifak, Liverpul, Koventri i Sanderlend.

- S obzirom na veličinu kluba, trenera prema kojem gajim veliko poštovanje i kvalitet igrača, ovo je bila ogromna prilika koju nisam mogao da propustim. Takođe me je veoma impresioniralo to što vlasnici žele da Čelsi bude uspešan klub. Za mene je najvažnije da svakog dana pružam svoj maksimum, kako na terenu tako i van njega, i da što više pomognem saigračima i timu - rekao je Henderson, preneo je zvanični sajt kluba.



Henderson je bio član reprezentacije Engleske, koja je na nedavnom Svetskom prvenstvu osvojila treće mesto. Za nacionalni tim Engleske odigrao je 91 meč.