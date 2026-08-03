Dušan Vlahović je bio na slavlju koje je organizovano na Kosmaju, a gde su se pojavili još neki fudbaleri.



Tako je harmonikaš Vlada Vrčinac objavio fotografiju na kojoj je zajedno u društvu Dušana Vlahovića, ali i Nemanje Radonjića i Alekse Terzića.

Njih trojica su pozirali, obučeni u ležernom izdanju, dok je harmonikaš razvio svoj instrument, koji je bio okićen novčanicama.

- Jedno lepo druženje, hvala braći Aleksi i Igoru na pozivu, takođe Dušanu i Nemanji... Lepa uspomena i druženje do rane zore - napisao je harmonikaš u opisu fotografije.