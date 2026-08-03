Situacija oko budućnosti Dušana Vlahovića nakon odlaska iz Juventusa se ponovo zahuktava.

U jednom trenutku je pristao na pregovore sa Bešiktašom jer je ponestalo drugih opcija, ali se stvari počele da se menjaju.

Prvo je kontakte obnovio Napoli, a zatim i Real Madrid, pošto je Žoze Murinjo dao znak da se krene u pregovore.

Međutim, Kraljevskom klubu se nimalo neće dopasti stav Vlahovića koji otkriva katalonski "Sport", a to je da namerava još uvek da čeka na ponudu Barselone, koja nikako da stigne.

Navodno igrač i njegovi agenti pomno prate razvoj situacije u Barseloni, pošto veruju da šansa da obuče dres tog kluba i dalje postoji, a što mu je san odmalena.

Vlahović je u toj nameri ublažio i finansijske uslove koje zahteva u slučaju da postoji mogućnost da potpiše za katalonskog giganta, koji je ovog leta ostao bez Roberta Levandovskog. Ipak, glavna želja Barse ostaje Hulijan Alvarez.