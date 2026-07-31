Generalni direktor Juventusa Đovani Karnevali stavio je tačku na priče o Dušanu Vlahoviću i njegovom mogućem povratku u klub.

Karnevali je otkrio da nikada nije imao direktan razgovor sa srpskim napadačem, iako je Juventus prethodno pokušao da produži saradnju.

- Nikada ga nisam upoznao. Znam da mu je Juventus ponudio novi ugovor, ali ta ponuda nije prihvaćena. Situacija je veoma jednostavna. Nisam čovek koji juri igrače kada dobiju primamljive ponude. Uvek sam bio spreman da razgovaram sa njegovim agentima, ali ponavljam – sa njim lično nikada nisam razgovarao - rekao je Karnevali.