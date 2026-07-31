Španski arbitar Hesus Hil Manzano sudiće u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između fudbalera Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde, saopštila je danas UEFA.

Hil Manzano je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2021. i 2024. godine u duelima protiv Milana. Ostaće upamćen detalj kada nije dozvolio crveno-belima da izvedu korner u poslednjem napadu revanša na "San Siru" 2021. kada je Milan prošao dalje u osminu finala Lige Evrope zahvaljujući golu u gostima.

Prva utakmica između Hapoela i Zvezde igraće se 4. avgusta od 19.30 u mađarskom Sombatheju.

Šveđanin Glen Niberg sudiće u revanš meču između Zvezde i Hapoela.

Zvezda će 11. avgusta u revanšu dočekati Hapoel na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.