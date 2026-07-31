Fudbalski klub Crvena zvezda posle pobede od 5:0 nad ekipom Larna objavio je fotografiju starijeg čoveka koji sa štakama i ogrnut zastavom crveno-belih odlazi sa utakmice.

Nije mnogo trebalo navijačima da otkriju njegov identitet, a objava je ganula mnoge.

- Moj brat Nenad, 71 godina. Nažalost invalid, ali se ne odriče Zvezde. Od svoje 14. godine ide na utakmice Zvezde širom bivše Jugoslavije. U BG. Niste svesni

na koliko je utakmica išao. Do svoje 37.godine putovao iz Mostara, a sada je tu u BG. Nikada nije otišao ni na jednu drugu tribinu, samo Sever - piše u jednom od komentara na objavu.