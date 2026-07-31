Fudbaleri Hapoela spremaju se za dvomeč sa Crvenom zvezdom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a trener Ron Kožuh imaće nekoliko nedoumica pred duel u Mađarsoj.

Senegalski štoper Džibril Diop trebalo bi da bude spreman za prvi meč protiv srpskog šampiona koji je na programu narednog utorka – prenosi “Sport5”, iako je doživeo povredu i morao je da napusti teren protiv Vikingura. Rezultati se još uvek čekaju, ali sve ide ka tome da će Diop izaći na megdan crveno-belima.

Treba očekivati i debi levog beka Pedra Amadora koji je nedavno stigao, ali je glavno pitanje koje muči Izraelce to ko će zameniti do sada glavnog igrača Kingsa Kangvu. Klub još uvek nije doveo njegovu zamenu, a jasno je da ni neće do sudara sa šampionom Srbije.