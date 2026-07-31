Posle odlaska iz Juventusa, Filip Kostić se trenutno nalazi bez kluba i traži najbolji izbor za nastavak karijere. Mnogi se raspituju za usluge srpskog reprezentativca, a poslednji u nizu koji se povezuje za budućnost Kragujevčanina je AEK!

Kako prenose holandski mediji, Marko Nikolić je stupio u kontakt sa Kostićem i predočio mu je plan.

Istakao je srpski stručnjak veliku želju da angažuje bivšeg igrača Ajntrahta, kojeg bi tako ponovo upario sa Lukom Jovićem!

Navodno Kostić ima i ozbiljnu ponudu od PSV-a, ali na nju još nije odgovorio. Razlog je očigledno AEK i Nikolićev predlog da se preseli u Atinu. Uskoro bi trebalo da se klupko razmota i da Kostićeva sudbina dobije epilog.

Čitav posao bi mogao da bude završen tokom danam, tako da treba biti strpljiv i sačekati šta će desiti.