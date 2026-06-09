Tako je prema informacijama grčkog portala "Sport 24" stigla povišica posle potpisivanja novog ugovora do 2029. godine. Marko Nikolić i njegov stručni štab godišnje će zarađivati 2,5 miliona evra.

U pitanju je suma u kojoj su uključene i plate njegovih saradnika u stručnom štabu, dok je saopšteno da je Nikolić dobio povišicu od 10 odsto. Naravno, tu su i novi izdašni bonusi u slučaju ponavljanja uspeha iz ove sezone kada je AEK igrao najbolji fudbal u Grčkoj i zasluženo došao do titule.

"Marko, tokom čitavog ovog perioda dok si ovde, uspeli smo da postanemo sinhronizovani orkestar gladijatora. I to može zvučati kontradiktorno, jer ‘sinhronizovani orkestar gladijatora’ zaista zvuči pomalo kontradiktorno. Ali to je realnost. To je ono što jeste. Ti si Srbin, imamo sličan mentalitet, filozofiju, rekao bih i paralelni i sličan DNK, i svi želimo da ostanemo zajedno. Ti želiš da ostanemo zajedno, ja želim da ostanemo zajedno, Havier želi da ostanemo zajedno. Svi koji čine porodicu AEK-a žele da ostanemo zajedno. Mi smo impresivan trio koji je uspeo da postigne impresivne stvari u grčkom fudbalu", rekao je prvi čovek šampiona Grčke.

I Marko Nikolić, koji se sprema sada da napadne Ligu šampiona, srećan je onim što je dobio u Grčkoj:

"Pre svega, hvala. Hvala na prilici. Vrlo dobro se sećam da smo pre godinu dana bili ovde na istom mestu i sećam se tvog govora, predsedniče. Međutim, smatram da sve ovo stvara obavezu".

Nastavio je u istom ritmu.

"To je nešto što sam ponavljao tokom cele sezone i ponoviću još jednom. Obavezu. Zbog svega što si rekao, predsedniče, to je obaveza za sve nas i osećam je svakog dana, da uzvratimo svim tim ljudima koji nas prate, svima koji vole AEK. I druga stvar koju sam takođe rekao na kraju sezone jeste da ovo ni u kom slučaju nije kraj, već početak novog poglavlja, onog koje može izgraditi novu istoriju za veliki klub, AEK, istorijski klub. Zato sam veoma srećan što sam ovde. Nisam samo potpisao ovaj ugovor; potpisao sam i tvoje reči koje si upravo izgovorio, predsedniče", kazao je Nikolić.