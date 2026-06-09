Janik Siner je viđen u pratnji lekara Lule Semperbonija.

U bolnicu je došao u ranim jutarnjim časovima, a napustio je oko 18:00, ušao u crni kombi i vratio u hotel u kojem uvek odseda kada je u Milanu.

Analize se naravno drže u strogoj tajnosti, a bolnica San Rafaele pobrinula se da Janikom karton bude poverljiv kako niko ne bi mogao da vidi njegovu medicinsku dokumentaciju i otkrije poverljive informacije, prenela je italijanska Gazeta.

Detaljen analize trebalo bi da daju odgivor na brojna pitanja Sinerove fizičke slabosti u poslednje vreme. U januaru tokom vruićina u Melburnu imao je problem sa grčevima i dehidracijom, a sve to je uticalo na poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena pre godinu dana. Tokom prolećnog dela sezone ove godine Janik je briljirao, nizao pobede, osvojio pet uzastopnih masters titula: Indijan Vels, Majami, Monte Karlu, Madridu i Rim. Ali, raspao se tokom Rolan Garosa, a problemi si ga mučili i tokom turnira u Rimu.

Ostaje da se vidi šta je zaista sa Sinerom...