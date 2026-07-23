Amerikanci su uz objavu istakli da će španski teniser pokušati da osvoji treću titulu na poslednjem grend slemu sezone, ali mediji iz njegove domovine donose znatno opreznije prognoze.

Alkaras je van terena od 15. aprila zbog povrede, a prema pisanju lista "La Verdad", nije izvesno da će biti spreman ni za povratak na Masters u Sinsinatiju, koji je na programu od 13. do 23. avgusta.

-Očekuje se da otputuje u Sinsinati sa namerom da nastupi, ali njegovo učešće nije zagarantovano. Čak i ako bude igrao, neće nužno biti na svom najboljem nivou - navodi španski list.

Ukoliko Alkaras bude primoran da propusti turnir u Sinsinatiju, pod veliki znak pitanja došlo bi i njegovo učešće na US Openu, gde bi trebalo da brani šampionsku titulu.

US Open je na programu od 30. avgusta do 13. septembra.