Iz Španije konačno dolaze vesti koje se tiču Karlosa Alkarasa i njegove povrede. Mnoge zanima kada će se vratiti na teren.

Poznato je da drugi teniser planete već neko vreme trenira daleko od očiju javnosti, ali dobro upućen izvor tvrdi da je Alkaras skinuo bandažu sa problematičnog zgloba i da je ova nedelja ključna u procesu oporavka.

Španac i njegov tim nisu hteli da bilo šta rizikuju i nedugo nakon objave da neće igrati na Rolan Garosu, doneta je nimalo lako odluka da propusti i Vimbldon.

Najnovije vesti ukazuju da je ušao u ključnu fazu u kojoj će se utvrditi kada će ponovo biti spreman za takmičenje. Zglob je veoma osetljivo područje, a Karlosov tim radi oprezno kako bi sprečio bilo kakve nepredviđene komplikacije.

Pre nekoliko dana viđen je kako trenira bez ikakve zaštitne opreme na zglobu, što je protumačeno kao korak napred. Ovo je sada potvrdio Havijer de Dijego iz Radija Nacional de Espanja.

Ova nedelja biti ključna u proceni gde se Alkaraz nalazi u svom oporavku. Imao je Karlos kao opomenu sudbinu Huana Martina Del Potra i Dominika Tima koji nisu na vreme sanirali povredu zgloba, pa im je to u nastavku karijere napravilo ogromne probleme.