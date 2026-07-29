Bivša španska teniserka Aranča Sančez Vikario (54), govorila je o svojoj finansijskoj propasti nakon razvoda od Hosepa Santakane, napominjući da je tokom godina zaradila je približno 36 miliona evra, ali da je upravljanje svojim novcem u potpunosti poverila svom suprugu, ne upuštajući se u bankarske operacije.

- Ja sam se posvetila tenisu, nikada se nisam bavila svojim finansijama jer nisam znala kako - rekla je ona u emisiji Universo Kaljeha, prenosi Vangardija.



Sud u Barseloni je 2024. godine proglasio Sančez Vikario i njenog bivšeg muža krivim za prikrivanje imovine kako bi izbegli otplatu duga Banci Luksemburga.

Teniserka je dobila dvogodišnju uslovnu kaznu, a Santakana je osuđen na tri godine i tri meseca zatvora. Sud im je takođe naložio da poveriocima isplate 6,6 miliona evra.

- Verovala sam mu jer je bio otac moje dece. Slepo sam se zaljubila, a ispostavilo se da je potpuno drugačiji od onoga što sam mislila - rekla je Sančez Vikario, koja trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama i radi kao teniski trener.



Nekadašnja šampionka govorila je o posledicama presude za krivično delo prikrivanja imovine, zbog koje je izbegla zatvorsku kaznu, ali se obavezala da deo svojih prihoda usmerava na vraćanje dugova.

- Nisam otišla u zatvor jer sam 50 odsto svojih prihoda dala banci. Ispunjavam obaveze, iako sam na kraju ja ta koja je ponela najveći teret - rekla je.



Sančez Vikario je priznala da joj je suočavanje sa gubitkom imovine bilo veoma teško i da je zbog svega potražila stručnu pomoć.

- Bio je to šok. Morala sam da idem na terapiju. Morala sam da razumem šta se događa jer nisam mogla da verujem - ispričala je.

Nekadašnja teniserka navela je da je tokom karijere stekla veliko bogatstvo, ali da danas pokušava da izgradi život iz početka.

- To je kao da počinješ od nule, ali još teže. Znam ko sam, šta sam uradila i šta sam postigla - bila sam najbolja u tenisu. A onda ti se odjednom čini da je sve nemoguće - rekla je.



Dodala je da joj je jedan od najtežih trenutaka bio period udaljavanja od porodice nakon objavljivanja kontroverznih memoara.

- Da sam tada bila ovakva kakva sam sada, ta knjiga se ne bi dogodila. Dozvolila sam da me ubede. Prekinula sam odnose sa celom porodicom, ali sam sada vratila ono što sam izgubila tokom pet godina - rekla je.

Sančez Vikario je govorila i o pomirenju sa ocem Emilijom Sančezom pred njegovu smrt.

- Najteže je bilo što se tada moj otac razboleo. Ali uspela sam da ga posetim i oprostim se od njega - dodala je.



Danas se bivša šampionka fokusira na decu i radi kao teniski trener kako bi ponovo izgradila stabilan život.

- Moj najveći trofej više nisu grend slem titule, već da obezbedim mir i sigurnost svojoj deci - poručila je Sančez Vikario.



Ona i Santakana imaju ćerku, rođenu 2009. godine, i sina, rođenog dve godine kasnije. Par se razveo 2019. godine.

Sančez Vikario je bila prva španska teniserka koja je stigla do prvog mesta na VTA rang listi. Penzionisala se 2002. godine.



Osvojila je 29 titula u singlu, uključujući tri na Rolan Garosu (1989, 1994, 1998) i jednu na Otvorenom prvenstvu SAD (1994).